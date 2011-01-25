Сбор данынх по странам, городам и точному временим

Требуется заполнить сайт точного времени.

Для заполнения сайта требуется заполнить ряд полей(несложных):

Страна:

Страна_рус, Страна_рус_предл_падеж, Страна_англ, Страна_нем, Страна_фр, Страна_итал, Алиас(напр russia), Описание (из википедии), Есть_летнее_время?(0,1), Месяц_перехода_на_летнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_летнее_время(Monday-Sunday), Неделя_перехода_на_летнее_время(first,second...last), Час_перехода_на_летнее время(02:00), Месяц_перехода_на_зимнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_зимнее_время(Monday-Sunday), Неделя_перехода_на_зимнее_время(first,second...last), Час_перехода_на_зимнее время(02:00)

Город:

Город_рус, Алиас_Страны, Город_рус_предл_падеж, Город_англ, Страна_нем, Страна_фр, Страна_итал, Алиас(напр moscow), Описание, UTC(-11 - 11), Столица?(0,1), Широта(напр 50.34), Долгота(напр 10.23), Есть_летнее_время?(0,1), Месяц_перехода_на_летнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_летнее_время(Monday-Sunday), Неделя_перехода_на_летнее_время(first,second...last), Час_перехода_на_летнее время(02:00), Месяц_перехода_на_зимнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_зимнее_время(Monday-Sunday), Неделя_перехода_на_зимнее_время(first,second...last), Час_перехода_на_зимнее время(02:00)

Пояснение. Для создания города необходимо заполнить поля: название города, алиас города (название города транслитом на латинице, если в названии несколько слова то следует писать их через дефис), краткое описание города, географические координаты расположения города — широта и долгота, а так же часовой пояс города. Все эти сведения можно найти перейдя по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран.

Укажите стоимость заполнения 1 карточки города / страны (страны по моему заполнены)

Оплата будет проводиться за каждые 50-100 городов.