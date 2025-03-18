Сбор информации и обработка

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Закрытнет заявок96 просмотров

Несложное задание по сбору информации и его обработке. Все по ТЗ. Работа с событиями и фиксированием данных. Начать можно сразу как договоримся по цене. Если был опыт в такой работе, напишите пжл в своей заявке

Обработка данныхСбор данных
месяц назад
anlit
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров