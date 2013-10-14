Сбор картинок и их уникализация

Коллеги, привет!

Для нового сайта требуется подобрать картинки (из яндекса или других источников) для статей.

Всего картинок 78 штук.

После этого нужно сделать их уникальными, т.е. слегка изменить готовые картинки (зеркально отображение, небольшой поворот, контрастность). Сервис для проверки уникальности TinEye.com

Всего статей 42 штуки. Почти по каждой статье нужно 2 картинки. В приложенном файле указано зеленом цветом, сколько картинок нужно для каждой статьи. Статьи есть общие, а есть касательно разных стран. Например, Доставка из Германии.

Для статей по стране нужно:

1я картинка - что то с картой страны (забейте в яндексе-картинки "грузоперевозки из германии"). Что-то вроде этого - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&pos=10&rpt=simage&uinfo=sw-1903-sh-877-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.transimperial.ru%2Fimg%2Fperevozki-gruzov-iz-germanii%281%29.jpg

2я картинка - что-то абстрактное с едущей еврофурой(можно тоже со признаком страны, но не обязательно.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&pos=0&rpt=simage&uinfo=sw-1903-sh-877-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.gruztech.net%2Fs%2Fgruzoperevozki-iz-germanii.jpg

Требования к картинкам на выходе:

1. без вотермарков

2. размер до 150 кБ (для сайта)

3. нормального качества. На сайте будут картинки небольшого размера, где то в треть от ширины статьи (сайт 2х колоночный нерезиновый), но с функцией увеличения.

4. название файлов должно быть на транслите (например dostavka-gruzov-iz-evropy.jpg). Сами названия в приложенном файле. (2 столбца для 2х картинок - выделены зеленым цветом). Сервисов для перевода в транслит полно в интернете.

5. Формат лучше jpg

Задание несложное, ТЗ дольше писал, чем делать.

Прошу указывать в заявке сразу минимальную цену и срок выполнения.

Кандидатов без истории в сервисе прошу не беспокоить.