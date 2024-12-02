Сбор контактов youtube-блогеров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок62 просмотра

Я предоставлю таблицу со ссылками на каналы. Ваша задача: достать контакты по каждому каналу (если они есть). Ставка 2 рубля за контакт

YouTubeСбор данных
5 месяцев назад
guest_1733132488128
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

yaroslavmusaev
Ярослав 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$40
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Константин
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ольга
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 часа назад
7 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Нуркадыр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
yaroslavmusaev
Ярослав 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад