Сбор описаний и фото для товаров

Подбираем описания для товаров в интернет-магазине и находим фотографии для них же.

1. Есть таблица (xls) со списком товаров

2. Недостающие описания копируем с сайтов поставщиков товара.

3. Корректируем названия товаров. Часть из них с сокращениями, которые нужно упразднить. Например, "Shine Up Шампунь д/волос укрепл витамин 250 мл"

4. Копируем фотографии с сайтов поставщиков, называем файл с фото по коду товара из файла.

Вся работа – чистый копипейст.

Объем – 1700 товаров. Делать будем блоками. К работе приступить необходимо в ближайшее время.

Оплата также по блокам. ТЗ на часть товаров в приложении (около 150 товаров). Оцените работу и отпишитесь в комментарии к проекту.