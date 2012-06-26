Сбор описаний и фото для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок264 просмотра

Подбираем описания для товаров в интернет-магазине и находим фотографии для них же.

1. Есть таблица (xls) со списком товаров

2. Недостающие описания копируем с сайтов поставщиков товара.

3. Корректируем названия товаров. Часть из них с сокращениями, которые нужно упразднить. Например, "Shine Up Шампунь д/волос укрепл витамин 250 мл"

4. Копируем фотографии с сайтов поставщиков, называем файл с фото по коду товара из файла.

Вся работа – чистый копипейст.

Объем – 1700 товаров. Делать будем блоками. К работе приступить необходимо в ближайшее время.

Оплата также по блокам. ТЗ на часть товаров в приложении (около 150 товаров). Оцените работу и отпишитесь в комментарии к проекту.

13 лет назад
artyomb
Артем 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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