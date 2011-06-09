Сбор параметров товаров

Открывающемуся интернет магазину требуется собрать параметры товаров.

Тематика - товары для детей до года. товаров много около 10000. Бюджет есть.

Задача состоит из 2-х частей:

1) собрать параметры товаров

2) собрать и подготовить фото

Во вложении инструкция по заполнению и тестовая задача - заполнить 10 товаров, структура заполнения прилагается.

Если нужен пример заполнения, пишите на почту [email protected] или в скайп isavostin.

По результатам заполнения тестового задания готов обсуждать оплату. Самый важный критерий - качество заполнения. Оценивается по 2-м параметрам:

-соответствие инструкции

-соответствие параметров первоисточникам и качество фото

Жду результатов тестового задания и предложений о цене за 1 товар на почту [email protected]

З,Ы,

Само тестовое задание будет оплачено всем успешным кандидатам.