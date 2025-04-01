Сбор емаил с профилей сайта

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Открыт7 заявок88 просмотров

Нужно собрать почты всех профилей с начальной по последнюю страницы.

Начальная страница:

http://tiny.cc/svoj001

Итог в формате (как удобней) текст или ексель:

Адрес профиля

Почта

Адрес профиля

Почта

И т.д.

Сбор данных
день назад
Витя
день в сервисе
Был
17 часов назад

Выбранные исполнители

donkai
19 лет
день в сервисе
Был
день назад
день назад
$3
7 дней
Escrow
Miko2006
Микола 
21 год
день в сервисе
Был
день назад
день назад
$3
7 дней
Escrow
Madiyar1998
26 лет
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
день назад
$2
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Максим
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
день назад
donkai
19 лет
день в сервисе
Был
день назад
день назад
Miko2006
Микола 
21 год
день в сервисе
Был
день назад
день назад
Madiyar1998
26 лет
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
день назад
Лиана
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
день назад
Вика
 
22 года
5 дней в сервисе
Была
день назад
день назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 часа назад
7 отзывов
день назад
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