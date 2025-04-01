Ищем оператора чата для общения с пользователями. Гибкий график, работа из любого места с интернетом. Обучение с нуля, опыт не обязателен. Ежедневные выплаты и возможность работать от 5 часов в день. Идеально для ответственных и позитивных людей, любящих общаться.