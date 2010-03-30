Сделать подборку статей из интернета

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Завершен10 заявок355 просмотров

Сделать подборку статей из интернета по теме интерьер гостиниц, отелей и т.д.

Портал где будут они размещены, посвящен отдыху, туризму, путешествиям. Поэтому желательно, чтобы интерьер проходил как тема вспомогательная к отдыху вообще.

10 статей, минимум 3 фотки на статью, минимум 3000 знаков на статью.

Статьи брать из приличных источников, таких как Лента.ру, Отдых.Мэйл.ру и т.д.

Ссылка на первоисточник обязательна! Обратите внимание, что не все порталы разрешают копировать свои материалы! Если такого разрешения нет - материал нельзя включать в подборку.

Статьи нужно будет залить вместе фотками на сайт www.Handre.net, для этого вам нужно будет на нем зарегистрироваться. После этого я вам подключу специальный редактор, и вы сможете это сделать.

15 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в соответствии с заданием, качественно и в срок. Спасибо Татьяна.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, оплатил работу сразу после выполнения. Приятно было поработать. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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