Сделать подборку статей из интернета по теме интерьер гостиниц, отелей и т.д.

Портал где будут они размещены, посвящен отдыху, туризму, путешествиям. Поэтому желательно, чтобы интерьер проходил как тема вспомогательная к отдыху вообще.

10 статей, минимум 3 фотки на статью, минимум 3000 знаков на статью.

Статьи брать из приличных источников, таких как Лента.ру, Отдых.Мэйл.ру и т.д.

Ссылка на первоисточник обязательна! Обратите внимание, что не все порталы разрешают копировать свои материалы! Если такого разрешения нет - материал нельзя включать в подборку.

Статьи нужно будет залить вместе фотками на сайт www.Handre.net, для этого вам нужно будет на нем зарегистрироваться. После этого я вам подключу специальный редактор, и вы сможете это сделать.