Сделать полный рерайт статей

Переписать 49 статей "О трансформаторах" из этого раздела http://siltrans.ru/articles/stati_o_transformatorakh/

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