Сделать посевы видео

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Открыт1 заявка8 просмотров

Хочу попробовать вирусное размещение видео.

Необходимо:

  1. разместить видео на основных площадках (youtube, instagram, tiktok, telegram) в готовых аккаунтах, в разных форматах (полное, shorts, reels и т.д.), маркировать тегами для поиска

  2. сделать посты, мемы и другие виды контента, подходящие для размещений

  3. сделать посты в пабликах, форумах, чатах (по согласованному списку)

    Само видео уже готово. Срок кампании - 1 неделя, региональная. Жду предложения по стоимости и ссылки на опыт в подобной работе.

Написание постовПривлечение подписчиковПривлечение трафикаРазмещение объявленийРазмещение ссылок
день назад
Вадим
 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
36 отзывов(-1)

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Дмитрий
 
18 лет
2 дня в сервисе
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день назад