Требуется фрилансер для написания положительных отзывов на приложения в AppStore с разных Apple ID. Необходимо установить приложение, провести в нем 5-10 минут и оставить отзыв. Оплата до 30$ за круг, в зависимости от приложения и региона. Язык отзывов - английский. Уточняется при установке.