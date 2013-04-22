Сделать ролик для ютуба по теме полезные советы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка182 просмотра

Нужно сделать видеоролик для ютуба по теме "полезные советы на все случаи жизни".

База советов у нас есть.

Но если Вы захотите предложить что-то свое, мы готовы рассмотреть самые разные идеи.

Возможные форматы ролика:

1. Вы снимаете себя на вебкамеру или любое другое устройство. Перед камерой вы пересказываете выбранный Вами совет.

2. Вы снимаете процесс (например, Вы показываете, как правильно складывать футболку, и снимаете Ваши руки)

3. Презентация со слайдами и Вашим голосом за кадром.

4. Вы можете предложить свою идею формата.

Длина ролика: 3-8 минут.

Формат видео: любой видеоформат

Вес файла: любой, но лучше в пределах 300 мб.

Закадровая музыка: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ из-за копирайта.

Чужие видео: можно при желании брать из них информацию. Но НЕ КОПИРОВАТЬ куски чужих видео опять же из-за копирайта.

12 лет назад
Viktoriia1
Виктория 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dimet7
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

dimet7
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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