Сделать ролик для ютуба по теме полезные советы

Нужно сделать видеоролик для ютуба по теме "полезные советы на все случаи жизни".

База советов у нас есть.

Но если Вы захотите предложить что-то свое, мы готовы рассмотреть самые разные идеи.

Возможные форматы ролика:

1. Вы снимаете себя на вебкамеру или любое другое устройство. Перед камерой вы пересказываете выбранный Вами совет.

2. Вы снимаете процесс (например, Вы показываете, как правильно складывать футболку, и снимаете Ваши руки)

3. Презентация со слайдами и Вашим голосом за кадром.

4. Вы можете предложить свою идею формата.

Длина ролика: 3-8 минут.

Формат видео: любой видеоформат

Вес файла: любой, но лучше в пределах 300 мб.

Закадровая музыка: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ из-за копирайта.

Чужие видео: можно при желании брать из них информацию. Но НЕ КОПИРОВАТЬ куски чужих видео опять же из-за копирайта.