SEO магазина для взрослых

Здравствуйте!

Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение).

Около 30 000 товаров.

Необходимо SEO продвижение.

Считаю, что необходимо переключиться на внешнюю оптимизацию. Таргетинг пока не рассматриваю.

От результата работы буду ждать советы по устранению ошибок (о которых мы не знаем).

Будет отлично, если будут практические советы как сделать ту или иную работу, советы копирайтерам и техническим специалистам.

Более подробно о проделанной работе на сайте могу рассказать в ЛС.

Что было сделано (кратко):

1. Для уникализации товаров к существующим названиям добавили текст.

2. В описание товара добавили генерируемый текст размером около 200-300 зн.

3. К некоторым товарам добавили видео.

4. Небольшими темпами добавляем отзывы к товарам.

5. В каждую карточку товара добавили краткую информацию о гарантии, доставке, оплате и т.д. – текст одинаковый в каждом товаре.

6. Добавили статьи на страницы брендов. В планах наполнение сайта статьями.

Ссылку на сайт отправлю в ЛС.

Как вижу сотрудничество:

1. Договариваемся о необходимости тех или иных работ.

2. Выставляете стоимость определенных работ.

3. Разбиваем деятельность на этапы.

4. Выполняете первый этап - получаете оплату, и так далее.

4. Первая сделка через сервис Безопасной сделки (предоплата невозможна). Последующие сделки возможны по прямой договоренности.

5. В зависимости от общей стоимости работ, этапы могут быть распределены на несколько месяцев.

Если есть возможность, предлагайте цены и сроки.

В приоритете самостоятельные специалисты. Студии не имеют вес в выборе. Жду от вас примерный план продвижения.

Нацелен на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.