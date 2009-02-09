SEO текст на сайт, информационные статьи.

Приветствую!

Необходимо написание 6 статей на сайт на тему "покупка бу картриджей", 1 из которых на главную страницу (рекламного характера и представляющий компанию), и 5 остальных - в информационном стиле. Объем от 3 до 4 тысяч знаков (на главную можно больше).

В каждый текст от 4 до 12 обязательных для точного вхождения ключевых слов.

Слова вышлю выбранному исполнителю, оплата - до 5$ за 1000 знаков без пробелов.

Сроки - до понедельника.

Оплата - на следующий день после сдачи текста.