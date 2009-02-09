SEO текст на сайт, информационные статьи.

$250
Наполнение сайтовЗавершен21 заявка376 просмотров
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Приветствую!

Необходимо написание 6 статей на сайт на тему "покупка бу картриджей", 1 из которых на главную страницу (рекламного характера и представляющий компанию), и 5 остальных - в информационном стиле. Объем от 3 до 4 тысяч знаков (на главную можно больше).

В каждый текст от 4 до 12 обязательных для точного вхождения ключевых слов.

Слова вышлю выбранному исполнителю, оплата - до 5$ за 1000 знаков без пробелов.

Сроки - до понедельника.

Оплата - на следующий день после сдачи текста.

15 лет назад
Makc_Rudy
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
Martihon
Марина 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$250
3 дня
Отлично выполненное сложное и объемное задание по написанию текстов на сайт. Сдано в срок + бонус - второй вариант текстов с большей плотностью ключ.слов. Принял в список контактов для дальнейшего сотрудничества.
Очень приятно сотрудничать с такими заказчиками, как Максим! Четкое Тз, оплата без каких либо задержек, да и просто человеческие качества на высоте! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 часа назад
15 лет назад
$85
3 дня
Полное соответствие ТЗ, выполнено в срок, творческий подход. В итоге - отлично выполненная работа! Лера - профессионал.
Четко поставленная задача, своевременная оплата в полном объеме, быстрое реагирование на уточнения - чего еще можно желать от заказчика :) Рекомендую.
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