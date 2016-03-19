Сгруппировать товары по категориям

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Закрыт10 заявок259 просмотров

Есть файл excel экспортированный с сайта. Из данного файла нужно сделать прайс лист с товарами  сгруппированными по категориям. В данный момент категории товара перечислены в одной ячейке. Для примера: нужно из файла на изображении 1 получить файл на изображении 2

9 лет назад
Seeyou1
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров