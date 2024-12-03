Ищем оператора чата для общения с пользователями. Гибкий график, работа из любого места с интернетом. Обучение с нуля, опыт не обязателен. Ежедневные выплаты и возможность работать от 5 часов в день. Идеально для ответственных и позитивных людей, любящих общаться.
Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у thread
Необхідно опублікувати пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (thread). Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року, для забезпечення автентичності публікації.
Заявки фрилансеров
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