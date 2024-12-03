Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у thread

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Необхідно опублікувати пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (thread). Виконавець повинен мати власний Reddit-акаунт, створений не пізніше 2024 року, для забезпечення автентичності публікації.

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12 часов назад
Саша
 
45 лет
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8 часов назад
44 отзыва

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
68 лет
11 дней в сервисе
Была
6 часов назад
6 часов назад