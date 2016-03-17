Скачать фото с сайта. Обрезать, залить на другой

Сохранить с сайта-донора картинки. Для каждой подготовить миниатюру. Затем на нужный сайт через joomla zoo залить миниатюрки и проставить ссылки на полный вывод.

3 рубля/штука. Делать большую часть сегодня, кое-что может остаться на завтра.