Скачать фото с сайта. Обрезать, залить на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок433 просмотра

Сохранить с сайта-донора картинки. Для каждой подготовить миниатюру. Затем на нужный сайт через joomla zoo залить миниатюрки и проставить ссылки на полный вывод.

3 рубля/штука. Делать большую часть сегодня, кое-что может остаться на завтра.

Joomla
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров