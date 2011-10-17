Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/ В интернет-магазине сделаны категории товаров... Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на ...
Скрытая реклама
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!
Мне нужно продать товар, чтобы на форумах ,сайтах ,соц . сетях и т.д. присутствовала скрытая реклама с прямой ссылкой на товар, в общем везде, где только можно и нельзя были посты со скрытой ссылкой на товар, дабы он продавался.
-товар : цифровой.
-аудитория : геймеры.
С Вас:
Предложения по выполнению работы
За сколько Вы это сделаете
Сроки работы
Объём
Писать тут.
С Уважением .
Жду предложений.
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