Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!

Мне нужно продать товар, чтобы на форумах ,сайтах ,соц . сетях и т.д. присутствовала скрытая реклама с прямой ссылкой на товар, в общем везде, где только можно и нельзя были посты со скрытой ссылкой на товар, дабы он продавался.

-товар : цифровой.

-аудитория : геймеры.

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