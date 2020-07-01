Собрать 2000 ответов респондентов старше 18 лет из России на гугл-форм

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  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка649 просмотров

Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно.

Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше 18 лет из России. Сроки - до 15.07.20

5 лет назад
wriff11
Илья 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад