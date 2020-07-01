Добрый день. Имеется интернет-магазин в котором уже импортированы карточки товаров с наименованием, нужно их заполнить. Требуется заполнить только описание товара (копипаст) и фото. Никаких форматирований применять не нужно. ...
Собрать 2000 ответов респондентов старше 18 лет из России на гугл-форм
Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно.
Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше 18 лет из России. Сроки - до 15.07.20
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен5 лет назад
наполнить сайт товаромНаполнение сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо спарсить товары с 10 интернет магазинов + загрузить в наш магазин на опенкарт. Сайты турецкие, переводим спарсенные таблицы сами. Практически все сайты с авторизацией Список сайтов ниже ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем людей для поиска экологических бизнес организаций (разные страны). От вас: -Заполняете таблицу c данными по организации(направление деятельности, локация, сайт). -Часть этой информации дублируете в файл другого формата. ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Сам сайт https://clck.ru/PPqXm Нужно заменить контактные данные. Фотографии и данные врачей Фото интерьера Логотип Настроить форму Ссылка на архив с фото https://cloud.mail.ru/public/tDig/3zSamZMjy Дам доступ на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется наполнить интернет-магазин товарами. Движок - WebAsyst. Что есть - список наименований из 140-160 позиций. Наименования хорошо находятся в интернете. Товар должен состоять из названия, 2-4 фото ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $12
Будет дан файл ексель из него взять: Тайтл Дескрипшн Н1 Картинку подобрать Описание не нужно Цена 10руб./карточкаНаполнение сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть простой сайт, нужно перенести с него около 20-30 стр на битрикс (тексты, картинки, документы). Желательно по максимуму сделать сегодня. Общение и подробности в скайпе. Требования: опыт в работе с битриксом, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно найти всю возможную информацию о компании.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3521
Требуется сбор email адресов школ России. Оплата - 5 руб за 1 адрес. (всего в России 50 000 школ - это потенциальные 250 000 руб) Алгоритм работы следующий: 1) Я ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад