Собрать 2000 ответов респондентов старше 18 лет из России на гугл-форм

Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно.

Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше 18 лет из России. Сроки - до 15.07.20