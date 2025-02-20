Задача: собрать базу из 150 телеграм каналов нужной тематики по определенным критериям (подробное ТЗ отправлю по запросу).

Оплата договорная (переводом Usdt на ваш криптокошелек)

Нужен человек, который понимает в телеграм каналах, как их находить, какие у них показатели и ТД. Плюсом будет понимание аналитических сервисов.

В случае отлично выполненной работы исполнителем, готовы предложить длительное сотрудничество, будем часто давать оплачиваемые задания.