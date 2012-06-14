Необходимо собрать базу из 50-ти печатных СМИ (у которых есть сайт в инете), основной регион которых Киев. Специализация СМИ: Исключительно по бизнесу – 25 шт., СМИ для женщин – 25 шт. Интересуют СМИ с большим тиражом. Источником поиска может быть рейтинг сайтов top.bigmir.net/ . Форму отчета прикрепил.

Срок – 3 часа.

Пишите цену.