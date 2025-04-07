Ищем оператора чата для общения с пользователями. Гибкий график, работа из любого места с интернетом. Обучение с нуля, опыт не обязателен. Ежедневные выплаты и возможность работать от 5 часов в день. Идеально для ответственных и позитивных людей, любящих общаться.
Собрать базу разработчиков игр
Нужно будет собрать базу разработчиков игр на разных платформах такие как Яндекс Игры, телеграм мини апп и тд
Нужно будет собрать так, чтобы они сами заполнили форму типа google form или подобную.
Оффер для них будет, дополнительная монетизация, выход на другую платформу их игры аля "оставь заявку на отбор в бета запуск в игровом акселераторе, если тебя отберут, ты получишь помощь стримеров с трафиком, доп монетизацию и возможно грант" - посыл примерно такой, но можем доработать
ожидаю несколько сотен заполнений минимум, лучше 1000+
Заявки фрилансеров
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