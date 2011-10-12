Собрать базу запросов Яндекса по опр. теме

Добрый день!

Нужно собрать базу запросов Яндекса (те, что больше 30 запросов в месяц) по теме личной жизни, любви, психологии отношений и т.д. Сфера обширная, но однонаправленная. :)

База нужна в экселе с указанием кол-ва запросов. Пожалуйста, пишите бюджет и сроки.