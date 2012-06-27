Собрать информацию по риэлторам Беларуси

Имеется уже готовый сайт с типовыми страницами. Например http://luxurytravelbook.ru/?page_id=306 страница Бали, по аналогии нужно сделать страницу «Турция» в соответствии с присланными файлами в которых (psd, фотки, текст и Pdfки которые нужно подкрепить (залить и ...