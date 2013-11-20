Нужно заполнение интернет магазина часов. Большое количество позиций по нескольку десятков на каждый бренд.
Собрать инфу на мед. тематику для усидчивых
Собрать информацию на медицинскую тематику из нета - только для УСИДЧИВЫХ, примерный объем 100+ страниц.
- Проанализировать сайты
- Собрать информацию по организациям.
- Структурировать информацию, присвоить категории.
- Собрать информацию по предоставляемым услугам
- Структурировать информацию по услугам, присвоить категории
- Разместить информацию на сайте. (Для усидчивых) (Не требуется знания программирования, только размещение, работа с текстом.)
По пунктам:
_________________
1) Напишите стоимость за работу?
2) Когда можете приступить?
3) Ваш скайп.
Жду ваших заявок.
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