Собрать вручную боксы с квестом (Минск)

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Закрыт2 заявки326 просмотров

Необходимо собрать вручную боксы с дизайнерским квестом (100 шт).

Стоимость сборки одного квеста - 3,5 бел руб.

Город Минск.

3 года назад
yanaberkina
Яна 
34 года
5 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
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3 месяца назад
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