Составить подробный обзор товара из ДНС

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Закрыт1 заявка21 просмотр

Составление подробного обзора на товар из ДНС, критерии:

грамотность текста

от 12 изображений

демонстрация работы товара

тесты

впечатления от опыта эксплуатации товара

товар дороже 1000 рублей

минимум 4000 символов

4 месяца назад
guest_1734614620085
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юлія
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад