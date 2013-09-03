Составить рубрикатор для доски объявлений

$200
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Для будущей доски объявлений необходимо заполнить рубрику «Бизнес» которая делится на 9 разделов. Выполнить нужно по приложенному образцу файла Excel. В итоге должно получиться девять файлов Excel, с названием каждого раздела. В каждом файле 3 закладки с разделением информации «Продажа», «Услуги», «Компании».

В каждом файле (разделе) необходимо собрать наиболее запрашиваемые и наиболее возможные встречающиеся категории товаров и услуг и прописать основные параметры (фильтры) для каждой товарной группы или услугам для их будущей сортировки и поиска на сайте.

Основную информацию в виде текстовых файлов которую надо дополнить и перенести в правильную структуру предоставим.

Работа требует знания Excel, яндекс вордстат (для периодической проверки запросов), внимательности, усидчивости и кропотливости.

Оплата за все 200$ возможно по факту за каждый раздел.

10 лет назад
Morebit
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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