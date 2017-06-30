Составить таблицу сравнения средств для роста ресниц.

Здравствуйте

Мы продаем средство для роста ресниц и бровей Magic Glance ( https://magic-glance.com/catalog/ukhod-za-resnitsami/rost )

Для ЛП нужно составить понятно табличку сравнения нашего средства и основных конкурентов.

Инфо искать самим. Вот например тут есть не мало инфы и сравнения https://www.ladywow.ru/resnicy/sredstvo-dlya-rosta-resnic.html

Но нам для ЛП надо более наглядно сделать и без воды. Выгодно выделить именно наше средство, ибо оно реально ВИП.

Плюсом будет от вас умение хорошо оперировать и добывать информацию, писать хорошие копирайт текста.

Сообщите сроки, цену. Спасибо.