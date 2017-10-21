Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу! Обязанности Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние карточки. Работа ...
Сотрудник бэк офиса
Молодой компании в области продажи финансовых услуг требуется сотрудник для заполнения онлайн форм банков.
Работа заключается в поиске, обработке определенных данных в пакете документов в электронном формате и внесении их в онлайн формы банков-партнеров компании.
Требуются:
- усидчивость
- внимательность к деталям
- Пунктуальность
- Аналитический склад ума
- Склонность к однообразной, рутинной работе
- Трудолюбие
- Желание развиваться в области продажи финансовых услуг
График работы с 9 до 18 по Мск. Сб, Вс - выходные,
Оплата работы - оклад 10 000 рублей + премиальные по итогам работы за месяц.
Обучение за счёт компании.
Место жительства, пол, возраст не важны.
Если в описании вакансии вы узнали себя - немедленно свяжитесь с нами. Мы нужны друг другу.
Успешный кандидат заполняет онлайн анкету а также выполняет тестовое задание.
По итогам этих двух шагов кандидат приглашается на интервью.
Тестовый период (оплачиваемый) длится один месяц.
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