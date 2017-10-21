Сотрудник бэк офиса

Молодой компании в области продажи финансовых услуг требуется сотрудник для заполнения онлайн форм банков.

Работа заключается в поиске, обработке определенных данных в пакете документов в электронном формате и внесении их в онлайн формы банков-партнеров компании.

Требуются:

усидчивость

внимательность к деталям

Пунктуальность

Аналитический склад ума

Склонность к однообразной, рутинной работе

Трудолюбие

Желание развиваться в области продажи финансовых услуг

Если вы имеете опыт работы наборщиком, редактором, корректором, владеете слепым 10-ти пальцевым методом набора текста - это будет огромным преимуществом для вас.

График работы с 9 до 18 по Мск. Сб, Вс - выходные,

Оплата работы - оклад 10 000 рублей + премиальные по итогам работы за месяц.

Обучение за счёт компании.

Место жительства, пол, возраст не важны.

Если в описании вакансии вы узнали себя - немедленно свяжитесь с нами. Мы нужны друг другу.

Успешный кандидат заполняет онлайн анкету а также выполняет тестовое задание.

По итогам этих двух шагов кандидат приглашается на интервью.

Тестовый период (оплачиваемый) длится один месяц.