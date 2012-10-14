Мне нужен оооочень понимающий копирайтер который знает как сделать текст продающим. живым и цепляющим эмоции. У нас целевая аудитория это женщины среднего возраста. Знаете какие они и чего они хотят?Тогда у вас козырь. ...
Создание подборок изображений
Здравствуйте,
Ищу исполнителя для создания фото подборок.
Укажите ориентировочную стоимость в вашей заявке, выбранным кандидатам даю оплачиваемое тестовое задание.
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