5 описаний по 500 знаков. 300 руб. Предоплата 150 руб. Тема осветительные приборы. Срок сегодня. Уникальность 100%
Создать парсер для заполнения магазина
Нужно сделать парсер товаров с
http://www.lightinthebox.com/ru/
с русским описанием и фото
http://www.lightinthebox.com/ru/c/anime-cosplay_5870
то есть
http://www.lightinthebox.com/ru/c/zentais_5061
http://www.lightinthebox.com/ru/c/videogame-cosplay_5871
http://www.lightinthebox.com/ru/c/kigurumi-costumes_5872
http://www.lightinthebox.com/ru/c/lolita-fashion_2299
и чтобы он мог отдельно парсить категории товаров ( те что сбоку на сайте)
например: только обувь http://www.lightinthebox.com/ru/narrow/cosplay-shoes_v74021t0/videogame-cosplay_c5871
или толького оружие в категории косплей
http://www.lightinthebox.com/ru/narrow/weapon_v74014t0/anime-cosplay_c5870
еще надо добавить в парсер небольшю графу чтобы можно было изменть цену (наценку) в процентах например
Нужно получить Exel файл
для загрузки товара в им магазин
тематика товары аниме
вот образец заполнения
http://tatet.net/p272-import-xls.html
нужно строго по этим правилам
и предоставить инструкцию , показать как пользоваться
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