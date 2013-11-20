Создать парсер для заполнения магазина

Нужно сделать парсер товаров с

http://www.lightinthebox.com/ru/

с русским описанием и фото

http://www.lightinthebox.com/ru/c/anime-cosplay_5870

то есть

http://www.lightinthebox.com/ru/c/zentais_5061

http://www.lightinthebox.com/ru/c/videogame-cosplay_5871

http://www.lightinthebox.com/ru/c/kigurumi-costumes_5872

http://www.lightinthebox.com/ru/c/lolita-fashion_2299

и чтобы он мог отдельно парсить категории товаров ( те что сбоку на сайте)

например: только обувь http://www.lightinthebox.com/ru/narrow/cosplay-shoes_v74021t0/videogame-cosplay_c5871

или толького оружие в категории косплей

http://www.lightinthebox.com/ru/narrow/weapon_v74014t0/anime-cosplay_c5870

еще надо добавить в парсер небольшю графу чтобы можно было изменть цену (наценку) в процентах например

Нужно получить Exel файл

для загрузки товара в им магазин

тематика товары аниме

вот образец заполнения

http://tatet.net/p272-import-xls.html

нужно строго по этим правилам

и предоставить инструкцию , показать как пользоваться

http://www.lightinthebox.com/ru/c/cosplay-and-costumes_2284