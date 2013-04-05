Срочное задание для контент-менеджера

Есть форум строительной тематики. Сейчас на нем более двухсот тем и 250 сообщений, 91 зарегистрированный пользователь. Но нам не происходит почти никакого "движения". Хотим нанять людей, или возможно даже одного человека, который бы 3-4 раза ...