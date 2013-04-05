Здравствуйте! Ищем вебмастера . Требования: 1) Хорошие знания HTML + CSS, жалетельно, опыт верстки. 2) Хорошее знание CMS Joomla + viruemart 3) Пунктуальность и аккуратность Что надо будет ...
Срочное задание для контент-менеджера
до завтра надо сделать некоторую работу по сайту!
буквально заняться копипастом!
скопировать и вставить!
объем не такой большой!
кто за сколько готов сделать?
объем работы примерно следующий:
открыть около 50 страниц сайта и скопировать оттуда цифры в excel!
потом прислать excel файл мне на почту.
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