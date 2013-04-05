Срочное задание для контент-менеджера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок286 просмотров

до завтра надо сделать некоторую работу по сайту!

буквально заняться копипастом!

скопировать и вставить!

объем не такой большой!

кто за сколько готов сделать?

объем работы примерно следующий:

открыть около 50 страниц сайта и скопировать оттуда цифры в excel!

потом прислать excel файл мне на почту.

12 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stokratt
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Молодец. всё быстро и качественно.
Отличный заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

stokratt
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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