Необходимо найти объявление 'Банкротство ИП / Финансовый управляющий' в Щербинке на Авито, начать переписку с арбитражным управляющим и договориться о консультации. После сделки оставить положительный отзыв о работе команды, подчеркнув профессионализм и стабильность морального состояния.
Створення карток товару
Цікавить ціна на заповнення Контенту, а саме:
• Унікальний опис (на кожну SKU). Опис має бути об’ємом 250-300 символів, механізм дії — 400-500 символів, переваги — 250-300 символів, особливості застосування — 250-300 символів.
• ФОТО (2-3 на 1 SKU). Фото іноді надаємо, іноді потрібно знайти, відформатовати та прибрати водяні знаки (не завжди вони є)
Прошу повідомити ціни на кожен вище вказаний пункт
Дякую.
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