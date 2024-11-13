Створення карток товару

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Закрыт2 заявки6 просмотров

Цікавить ціна на заповнення Контенту, а саме:

• Унікальний опис (на кожну SKU). Опис має бути об’ємом 250-300 символів, механізм дії — 400-500 символів, переваги — 250-300 символів, особливості застосування — 250-300 символів.

• ФОТО (2-3 на 1 SKU). Фото іноді надаємо, іноді потрібно знайти, відформатовати та прибрати водяні знаки (не завжди вони є)

Прошу повідомити ціни на кожен вище вказаний пункт

Дякую.

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5 месяцев назад
guest_1731939970720
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
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2 дня назад
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Исмаил
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад