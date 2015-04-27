Техническая работа с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка89 просмотров

Требуется администратор сайта www.okna-rassvet.ru

1. Осуществлять изменения на сайте (дополнения, изменения, удаление информации)

2. Добавлять страницы сайта

3. Возможно SEO продвижение

10 лет назад
ilcomldt
Илья 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление товаров в интернет магазин на английском языке

    Добавлять товары в интернет магазин на английском языке добавление товаров, обработка фото Требования: 1. Знание английского в совершенстве (магазин на английском языке) Рерайт текстов и их дополнение. 2. Навыки работы в CMS Мадженто, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта мобильной тематики

    Нужно наполнить сайт тематики игры и приложения под Андроид. Сайт на движке ДЛЕ. Пост должен состоять из: Постер Описание (рерайт 500+ знаков). Можно и без рерайта, просто само наполнение, указывайте это вместе ...

    Android
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товара в ин. магазин

    Нужно набить интернет магазин товаром Тематика – Секс шоп Обьём – 600 карточек товара. Оплата Приват24 по факту. (50 товара закинули – оплатили) Либо целиком после проделанной работы ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн таблицы

    $7

    Есть таблица, которую нужно будет встроить на сайт. Задание заключается в том, что таблицу нужно стильно, качественно и удобно для восприятия отредактировать. Нужна таблица в формате xls. Предлагайте свои ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер со знанием SEO в мото магазин

    Контент менеджер со знанием SEO, удаленная работа. Только долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество! Работы очень много. Нужно 2-3 человека. Полная занятость или почти полная занятость 6-8 часов в день, минимум 50 товаров в день. ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение карточек товара

    Всем привет нужно заполнять карточки товара. То есть даю доступ в админку опенкарт все объясняю и вы заполняете карточки товара, загружаете фото, простовляете цены, размеры, цвета, и пишите описание в 500зн(уникальное). 1 карточка 15р, оплачиваю ...

    Opencart
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт примерно 4000товаров

    Необходимо наполнить сайт примерно 4000товаров, админ панель сайта PrestaShop. Все очень просто, тематика компании Автомасла и товары связаны с машинами. Вот поля которые необходимо будет наполнить: Название, артикул, делаем активной, краткое описание, полное описание, теги(копируем ...

    PrestaShop
    Наполнение сайтов40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поменять цены на сайте.

    $20

    Здравствуйте Нужно поменять цены на смесители и добавить новинки. Админка амиро. Меняем в режиме эксцель. Примерно 500 позиций. По оплате: смена цены 0,03$, добавление новой позиции 0,2$ (Название, 2 фотографии, характеристики)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копипаст характеристик товара в ексель, фото товара и описание

    Нужно внести характеристики товаров в таблицу ексель, а также найти к каждому товару фото товара и тоже в папку все фото к каждому товару загрузить. В каждом товаре примерно 5-12 характеристик внести. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайтов, фотографиями и новостями.

    Присланные фотографии после некоторой обработки надо вставлять в портфолио сайта, одна картинка на несколько сайтов. Нужны новости, по теме, так же размещаются на сайтах. neex.ru signlux.ru

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад