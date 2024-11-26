Тестирование сайтов, добавление товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок127 просмотров

Несложное задание по тестирванию сайтов, так же по их наполнению.

По каждому сайту, высылаем ТЗ, вам нужно все сделать по нему и выслать отчет.

Работу можно начать сразу. Хорошо если был уже опыт в подобной работе.

Тестируем только визуальную часть сайта. Код не надо.

Добавление товаровТестирование сайтов
5 месяцев назад
stacy2
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