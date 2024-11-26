Несложное задание по тестирванию сайтов, так же по их наполнению.

По каждому сайту, высылаем ТЗ, вам нужно все сделать по нему и выслать отчет.

Работу можно начать сразу. Хорошо если был уже опыт в подобной работе.

Тестируем только визуальную часть сайта. Код не надо.