Требуется блогер - журналист из Красноярска

Доброе утро. Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание. Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото. Позиция - 3 рубля. До понедельника нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется блогер, взрослый, уравновешенный человек из Красноярска, активно пишущий, интересующийся социальной жизнью в своем городе, для работы в различных социальных сетях, блогах, твиттере.
Суть работы: распространение информации об экономической сфере жизни Красноярска, мероприятиях, поддержание общения среди пользователей соц. сетей, блогов. Подробности при общении.
Требования:
Периодичность освещения - 5 дней в неделю
количество записей в неделю - по 1 записи на каждом из 5 сайтов каждый день. Итого 25 записей (исключая комментарии, ответы на вопросы пользователей)
их примерный размер - от 200 до 2000 знаков
комментарии - неограниченно по ситуации
публиковать материалы о теме в свободном виде,
создать среду для общения,
поддерживать общение между пользователями.
Освещать любыми способами тему.
Что такое "создать среду для общения"
искать и приглашать друзей
создавать, вступать в группы
участвовать в обсуждениях в чужих-своих группах
размещать фото по теме.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требование: добавление каталогов изображений,статей, страничек, кнопок.Сис управления Joomla.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Интернет портал недвижимости ищет опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы. Обязанности: Написание статей, блоков, обзоров, аналитики по рынкам недвижимости европейских стран. Требуется передавать интерес покупателей к осуществлению сделок по недвижимости - покупка-продажа, аренда жилой ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу отвественного контент-менеджера, который готов к долгосрочному сотрдуничеству. На данный момент проект Выключатели и розетки. Хочется чтоб Вы хоть немного понимали параметры этих устройств Оплата 4 рубля позиция, работы много, возможно возьму двух ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно заполнить 8500 позиций за месяц.Тема-электророзетки,выключатели.2 р за позицию.Исполнителю вышлю подробнейшее тз.Всё просто.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется Контент менеджер Требования: • Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами цифровой информации, аккуратность, ответственность. • Грамотный русский и украинский, английский будет существенным плюсом. • ПК – Уверенный пользователь Функциональные обязанности: • Сбор и анализ данных по тематическим интернет сайтам. Занесение данных в ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший блоггер, с хорошим знанием родного языка Шекспира. Задача – писать 3-4 раза в неделю посты в блог на туристическую тематику. Подробности высылаем электронными почтовыми голубями, если предварительно получим запрос на такой вот ящик [email protected].Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Группа: Компания Школьник-Студент-Выпускник Сфера деятельности: Написание студенческих работ Условия: - удаленная работа - график работы: свободный, но обязательно каждый день заглядывать не надолго Требования: В идеале, если Вы активный пользователь Контакта. Так будет всем проще. Обязанности: - прием новых участников, проверка их на ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Добрый вечер. На сайт товаров экстремального спорта требуется контент-менеджер. Что нужно будет заполнить в карточке: - Название - Выбрать категорию - Бренд - Закачать фото - Рерайт описания (2-3 предложения). Уникальность от 80%. - Характеристики Вся информация, кроме описания, которое нужно будет найти ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются контент-менеджеры для наполнения интернет-магазинов товарами из каталогов производителей (картинка, описание, цена, расставление категорий). Жду от Вас предложений со сроками и ценами за одну позицию товара.Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад