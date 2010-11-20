Требуется блогер - журналист из Красноярска

Требуется блогер, взрослый, уравновешенный человек из Красноярска, активно пишущий, интересующийся социальной жизнью в своем городе, для работы в различных социальных сетях, блогах, твиттере.

Суть работы: распространение информации об экономической сфере жизни Красноярска, мероприятиях, поддержание общения среди пользователей соц. сетей, блогов. Подробности при общении.

Требования:

Периодичность освещения - 5 дней в неделю

количество записей в неделю - по 1 записи на каждом из 5 сайтов каждый день. Итого 25 записей (исключая комментарии, ответы на вопросы пользователей)

их примерный размер - от 200 до 2000 знаков

комментарии - неограниченно по ситуации

публиковать материалы о теме в свободном виде,

создать среду для общения,

поддерживать общение между пользователями.

Освещать любыми способами тему.

Что такое "создать среду для общения"

искать и приглашать друзей

создавать, вступать в группы

участвовать в обсуждениях в чужих-своих группах

размещать фото по теме.