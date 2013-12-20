Необходим человек с опытом работы на авито. Тексты объявлений, фотографии и контактные данные дам исполнителю. Минимальная стоимость одного размещения - 5 руб. Нужно подойти ответственно к заданию ...
Требуется контент менеджер
В интернет-магазин требуется для постоянного сотрудничества копирайтер или рерайтер. Основная задача внесение на сайт описаний для товаров в строгом соответствии с ТЗ и шаблоном. Описание на конкретный товар берётся с официального сайта торговой марки, каталога и т.д. Исходник перерабатывается в строгом соответствии с нашими требованиями и вносится Вами же на наш сайт. ОСНОВНЫЕ ПОЛЯ: краткое описание, полное описание, технические характеристики, комплект поставки, метаданные. Допустимый брак 5%, т.е. в 5 (пяти) из 100 (ста) сделанных описаний может присутствовать любая ошибка (грамматика, значения и т.д.). Если процент выше - 100% неоплата. Сроки и объём задания оговариваются отдельно перед каждым заданием. ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СТОИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ВАМИ 1-го описания. Предполагаемый объём работ от 3000 описаний.
Заявки фрилансеров
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