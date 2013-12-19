Есть готовый интернет магазин, но без товаров, который нужно наполнить информацией, т.е нужно скопировать материалы с других сайтов (картинка с описанием).
Требуется контент-менеджер для медицинского сайта
Требуется человек для подбора фото и видеоматериалов для статей сайта с последующей публикацией. Работы пока не много (минимум одна публикация в день), поэтому рассматривайте ее как дополнительный заработок. Присылайте заявки с желаемой стоимостью оплаты труда - руб/статья. Подробности напишу в личку
Заявки фрилансеров
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