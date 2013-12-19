Требуется контент-менеджер для медицинского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок223 просмотра

Требуется человек для подбора фото и видеоматериалов для статей сайта с последующей публикацией. Работы пока не много (минимум одна публикация в день), поэтому рассматривайте ее как дополнительный заработок. Присылайте заявки с желаемой стоимостью оплаты труда - руб/статья. Подробности напишу в личку

11 лет назад
fizzza
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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