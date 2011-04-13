Требуется контент-менеджер для сайтов на Wordpress

Здравствуйте, на постоянной основе нужны контент - менеджеры.

Заказов много, объемы большие, если сработаемся – будут постоянные заказы.

Необходимо наполнение сайтов на WP, тематика сайтов разная. Предоставляется текстовый материал, необходимо разместить на сайте определенный объем в оговоренные сроки. Оговаривается изначальное оформление текста + добавление изображений к новости (по поводу изображений, могу предоставлять материал, т.к. в некоторых статьях идут фото, так же можно самим находить подходящие изображения, если сами, то будет плюсом).

В кратце: даю текст, размещаете на сайте, получаете оплату в зависимости от оговоренного объема и сроков.

Сразу предупреждаю, сроки если указали, то придерживайтесь их, иначе в дальнейшем не работаем с вами. Халтура, тоже не нужна. Будут оговорены детали по статье, вот их нужно будет придерживаться.

От вас в размещаемых заявках указать:

– стоимость ваших услуг за наполнение одной новостью с изображениями.

– какой объем статей в неделю вы сможете добавлять на сайт?

В контактах желательно оставлять

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