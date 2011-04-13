Требуется контент-менеджер для сайтов на Wordpress

Объявляем дополнительный набор еще двух контент-менеджеров на удаленную работу. Задача: наполнение нового интернет-магазина детских товаров. Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта. Оплата: поразовая 1,50 грн за один товар. Описание и фото товара берется с интернета (предоставляем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, на постоянной основе нужны контент - менеджеры.
Заказов много, объемы большие, если сработаемся – будут постоянные заказы.
Необходимо наполнение сайтов на WP, тематика сайтов разная. Предоставляется текстовый материал, необходимо разместить на сайте определенный объем в оговоренные сроки. Оговаривается изначальное оформление текста + добавление изображений к новости (по поводу изображений, могу предоставлять материал, т.к. в некоторых статьях идут фото, так же можно самим находить подходящие изображения, если сами, то будет плюсом).
В кратце: даю текст, размещаете на сайте, получаете оплату в зависимости от оговоренного объема и сроков.
Сразу предупреждаю, сроки если указали, то придерживайтесь их, иначе в дальнейшем не работаем с вами. Халтура, тоже не нужна. Будут оговорены детали по статье, вот их нужно будет придерживаться.
От вас в размещаемых заявках указать:
– стоимость ваших услуг за наполнение одной новостью с изображениями.
– какой объем статей в неделю вы сможете добавлять на сайт?
В контактах желательно оставлять
icq и Email
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $1300
В офис компании нужен веб-мастер для работы над наполнением сайтов контентом, так же в обязанности входит закупка статей на биржах и верстка их на CMS, либо в статику. Сайтов на поддержке много. Рабочий график пн-пят, ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Весь контент со сторонних ресурсов. Норма: от 5 фильмов в день. 5 дней в неделю. Обязанности: * Внесение информации на сайт (работа через систему управления сайтом) * Поиск информации в сети ...Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
На работу в команду требуется контент-менеджер. Оплата договорная. Требования: -Ответственность за сделанную работу -готовность работать не менее 6-7 часов в день -обучаемость -оперативность (добавлять надо минимум 200-250 позиций в день) -доступность по почте -доступность по мобильному телефону -минимальные знания английского языкаНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для работы на постоянной основе. Заполнение сайта на Wordpress. В неделю требуется публиковать 6 текстов по 2-2,5к символов без пробелов. Текст должен из себя представлять глубокий рерайт. Тематика сайта: Софт. Сроки оплаты по вашему желанию: фактическая, недельная, месячная. Предложения ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется на удаленную работу Контент-менеджер в интернет-магазин Работу много Зарплата сдельная Желательно из Москвы В личку не писать E-mail [email protected] ICQ 404083562Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Собственно в названии все сказано. Требуется три человека, парень/девушка для командного наполнения форумов разнообразной тематики. Предложения о готовности к сотрудничеству оставляйте в проекте, в личку, асю, скайп большая просьба не писать! ============================================================================= Нужна еще одна девушка, поэтому парни ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен13 лет назад
Сайту pteachka.ru нужны контент-менеджеры для наполнения обучающими видео-материалами. В обязанности входит привлечение авторов к размещению своих обучающих видео-роликов – переписка, мотивирование, переговоры, отчеты руководству. Оплата вам производится за каждый размещенный автором ролик. Стоимость ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется контент менеджер для работы с музыкой.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу контент-менеджера для заполнения двух сайтов новостями. Сайты - региональные. Тематика новостей - общество/спорт/политика и т. д. Новости - копипаст. Источники (url) будут предоставлены. Сайты на Drupal. Разобраться легко. К каждой новости нужно подобрать подходящую картинку или ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад