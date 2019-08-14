Требуется контент-менеджер + копирайтер

В связи с быстрым темпом развития интернет-магазина нам срочно требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице.

Тематика интернет-магазина "Робототехника и конструкторы". (по запросу направлю сайт)

Сайт на Битрикс.

ЦА - оптовые компании + школы и учебные заведения (порядка 80 %)

Физлица соответственно около 20%

Обязанности:

- копирайтинг (карточки товара, мета-теги, статьи, блог)

- наполнение карточек характеристиками, фотографиями, обзорным видео и инструкциями

- ввод товарных позиций на сайт ,контроль выгрузки товаров и актуальность каталога

- информационное наполнение, обновление и оптимизация контента

- соблюдение сроков работы, отчетность

- исправление ошибок в фильтрах и свойствах, использующихся в структуре

- проверка заполненности фильтров

- анализ структуры раздела, поиск ошибок

Требования:

- Аналогичный опыт работы в интернет-магазине

- Усидчивость, внимание к деталям

- Умение работать с большим объемом информации, способность анализировать данные и делать выводы

- Способность к самостоятельной работе, ответственности за свои результаты

- Грамотная письменная речь

- Еженедельное собрание по видеосвязи