Наполнить сайт интернет магазин.
Требуется контент-менеджер + копирайтер
В связи с быстрым темпом развития интернет-магазина нам срочно требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице.
Тематика интернет-магазина "Робототехника и конструкторы". (по запросу направлю сайт)
Сайт на Битрикс.
ЦА - оптовые компании + школы и учебные заведения (порядка 80 %)
Физлица соответственно около 20%
Обязанности:
- копирайтинг (карточки товара, мета-теги, статьи, блог)
- наполнение карточек характеристиками, фотографиями, обзорным видео и инструкциями
- ввод товарных позиций на сайт ,контроль выгрузки товаров и актуальность каталога
- информационное наполнение, обновление и оптимизация контента
- соблюдение сроков работы, отчетность
- исправление ошибок в фильтрах и свойствах, использующихся в структуре
- проверка заполненности фильтров
- анализ структуры раздела, поиск ошибок
Требования:
- Аналогичный опыт работы в интернет-магазине
- Усидчивость, внимание к деталям
- Умение работать с большим объемом информации, способность анализировать данные и делать выводы
- Способность к самостоятельной работе, ответственности за свои результаты
- Грамотная письменная речь
- Еженедельное собрание по видеосвязи
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