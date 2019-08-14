Требуется контент-менеджер + копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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В связи с быстрым темпом развития интернет-магазина нам срочно требуется контент-менеджер и копирайтер в одном лице. 

Тематика интернет-магазина "Робототехника и конструкторы". (по запросу направлю сайт) 

Сайт на Битрикс. 

ЦА - оптовые компании + школы и учебные заведения (порядка 80 %) 

Физлица соответственно около 20% 

Обязанности: 

- копирайтинг (карточки товара, мета-теги, статьи, блог) 

- наполнение карточек характеристиками, фотографиями, обзорным видео и инструкциями

- ввод товарных позиций на сайт ,контроль выгрузки товаров и актуальность каталога

- информационное наполнение, обновление и оптимизация контента

- соблюдение сроков работы, отчетность

- исправление ошибок в фильтрах и свойствах, использующихся в структуре

- проверка заполненности фильтров

- анализ структуры раздела, поиск ошибок

Требования: 

- Аналогичный опыт работы в интернет-магазине

- Усидчивость, внимание к деталям

- Умение работать с большим объемом информации, способность анализировать данные и делать выводы

- Способность к самостоятельной работе, ответственности за свои результаты

- Грамотная письменная речь

- Еженедельное собрание по видеосвязи

6 лет назад
gosobr
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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