Требуется наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен31 заявка284 просмотра

Срочно требуется человек для наполнения интернет-магазина цифровой техники. Стоимость работы за одну позицию 20-30 рублей. Работы много.

Требования: Знание компьютерной и цифровой техники т.е. человек должен в этом разбираться чтобы чепухи не на заполнять. Плюс хорошее знание русского языка, так как все должно быть граммотно.

Жду ваших заявок

11 лет назад
bruks71
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

andrei_odessa
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$222
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

andrei_odessa
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад