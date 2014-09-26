Требуется наполнение интернет-магазина

Срочно требуется человек для наполнения интернет-магазина цифровой техники. Стоимость работы за одну позицию 20-30 рублей. Работы много.

Требования: Знание компьютерной и цифровой техники т.е. человек должен в этом разбираться чтобы чепухи не на заполнять. Плюс хорошее знание русского языка, так как все должно быть граммотно.

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