Нужно с наших сайтов ( Prom) выставить товары на Joom и Etsy. Категория одежда. Желательно с опытом работы на этих площадках.Предложите цену
Требуется перенос контента
Требуется перенос контента с указанной рубрики сайта объявлений на сайт
Google blogspot.com в раздел сообщения.
Перенос ста объявлений. требования: Фотографии загружается
с компьютера на сайт, объявления в формате чтения
для смартфона по указанному образцу, вставка 2 текстовых
рекламных блоков по образцу, телефоны не повторяются, то
есть объявления уникальные. В отчет о работе входит
ссылка на сообщение и телефон указанный в объявлении формате
txt блокнот. Работа разовая но с перспективой на постоянное сотрудничество.
Оплата с карты Приват, указывайте вашу цену и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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