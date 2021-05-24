Требуется перенос контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки621 просмотр

Требуется перенос контента с указанной рубрики сайта объявлений на сайт

Google blogspot.com в раздел сообщения.

Перенос ста объявлений. требования: Фотографии загружается

с компьютера на сайт, объявления в формате чтения

для смартфона по указанному образцу, вставка 2 текстовых

рекламных блоков по образцу, телефоны не повторяются, то

есть объявления уникальные. В отчет о работе входит

ссылка на сообщение и телефон указанный в объявлении формате

txt блокнот. Работа разовая но с перспективой на постоянное сотрудничество.

Оплата с карты Приват, указывайте вашу цену и сроки выполнения.

4 года назад
uriykolesnik
Юрий 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад