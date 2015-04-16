Требуется помощник руководителя проектов\контент менеджер (удаленно)

Требования:

- Опыт в вебе от 3х лет (контент-менеджер, менеджер проекта)

- знание WP, Drupal, Самописы. Уменее быстро разобраться в новых админ. панелях.

- Базовые заниях html, css подправить верстку новости, товара и т.д.

- Владение Photoshop на базовом уровне - умение отрисовать баннер, простую внутреннюю страницу сайта - на базе готового дизайна.

Если можете нарисовать полноценный дизайн сайта с нуля - будет дополнительная работа ; )

- Умение работать с большим объемом информации предоставляемом заказчиками.

- Умение общаться с программистом (по теме контента: как лучше реализовать для вас функции наполнения и т.д.)

Базовые обязанности:

- Ежедневное наполнение 4х сайтов (новости, анонсы, события). Все предоставляется. Иногда подобрать картинку, фотографию, отрисовать баннер.

3 сайта - по 4-5 записей в день.

1 сайт - очень редко (пока)

- Поддержание диалога с представителями клиентов

- Написания инструкций по наполнению сайта.

- Написания тех. задания на разработку нового сайта (по уже готовым макетам и с готовый структурой будущего сайта)

Дополнительные обязанности:

- Наполнение различных сайтов

- Разработка дизайнов (если можете)

- Написание текстов (если умеете)

- Размещение объявлений на различных досках

Все эти задачи будут оплачиваться дополнительно!

Условия:

- Удаленная работа

- График пн. - пт. с 10:00 до 19:00 на связи.

- Фикс за базовые обязанности 11 000 рублей.

- За дополнительные работы от 5 000 в мес. сверху. Бывает много больше.

- Если не будет мешать нашим проектам, мы не будем против если вы будете брать какую-то работу на стороне ; )

Способы оплаты любые. Валюта любая, по курсу банка.

Все подробности при собеседовании по скайпу.