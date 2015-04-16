Нужно заполнить товарами группу вКонтакте. Алгоритм действий: 1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного. 2. Добавленные товары разместить по разделам в группе. ...
Требуется помощник руководителя проектов\контент менеджер (удаленно)
Требования:
- Опыт в вебе от 3х лет (контент-менеджер, менеджер проекта)
- знание WP, Drupal, Самописы. Уменее быстро разобраться в новых админ. панелях.
- Базовые заниях html, css подправить верстку новости, товара и т.д.
- Владение Photoshop на базовом уровне - умение отрисовать баннер, простую внутреннюю страницу сайта - на базе готового дизайна.
Если можете нарисовать полноценный дизайн сайта с нуля - будет дополнительная работа ; )
- Умение работать с большим объемом информации предоставляемом заказчиками.
- Умение общаться с программистом (по теме контента: как лучше реализовать для вас функции наполнения и т.д.)
Базовые обязанности:
- Ежедневное наполнение 4х сайтов (новости, анонсы, события). Все предоставляется. Иногда подобрать картинку, фотографию, отрисовать баннер.
3 сайта - по 4-5 записей в день.
1 сайт - очень редко (пока)
- Поддержание диалога с представителями клиентов
- Написания инструкций по наполнению сайта.
- Написания тех. задания на разработку нового сайта (по уже готовым макетам и с готовый структурой будущего сайта)
Дополнительные обязанности:
- Наполнение различных сайтов
- Разработка дизайнов (если можете)
- Написание текстов (если умеете)
- Размещение объявлений на различных досках
Все эти задачи будут оплачиваться дополнительно!
Условия:
- Удаленная работа
- График пн. - пт. с 10:00 до 19:00 на связи.
- Фикс за базовые обязанности 11 000 рублей.
- За дополнительные работы от 5 000 в мес. сверху. Бывает много больше.
- Если не будет мешать нашим проектам, мы не будем против если вы будете брать какую-то работу на стороне ; )
Способы оплаты любые. Валюта любая, по курсу банка.
Все подробности при собеседовании по скайпу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Наполнение сайтов60 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
на сайте на каждой странице есть форма записи http://www.gingerfitness.by/kontakty.html#close ее необходимо переделать- сделать крупнее гораздо и убрать одну строку нужны ДИЗАЙН и ВЕРСТКАНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Для выполнения ответственной работы ищется грамотный исполнитель. Работа не сложная:) Подробности в приложенном файле. Прошу указывать цену в РУБЛЯХ. Подробности в ...Завершен10 лет назад
Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой. Работа постоянная, на 6–8 часов в день. Обязанности: Разрабатывать структуру размещения контента Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов ...Наполнение сайтов59 заявокЗакрыт10 лет назад
Наполнить контентом сайт t-tent.ru. Сайт написан на cms open cart. Есть фото, описание и цены. Нужно только наполнить сайт. Предлагайте стоимость и сроки.Завершен10 лет назад
Добрый день! Ищу контент менеджера для портала по канализации. Обязанности: Размещение и оформление контента. Подбор изображений и видео. Обязательно знание Wordpress на уровне, ...Закрыт10 лет назад
Есть сайт http://solarled.com.ua/. Нужно наполнение карточек товаров. Текстовое наполнение, цены и другая информация будет предоставлена. (картинки нужно будет брать с другого сайта, он будет предоставлен). Ждем предложений)Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны инструкции для пользованием сайта http://tehnosnab96.ru/ (желательно видео) (joomla/joomshopping/k2) там у джумсшопинга 2 шаблона + импорт экспортНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайт www.positive2b.ru/ нужно добавить информацию (ТЗ прилагаю ниже). В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества над другими проектами. Для выполнения задания нужны базовые знания html, css и опыт работы с cms Bitrix. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад