Требуется разместить 120 объявлений на авто

Требуется размещать 4 объявления в день в 10 -13-17и 20.00 по одному все объявления с вашего аккаунта и сим с переадресацией на мой номер.

Объявления 4 шт одного характера тексты ниже в файле.

оплата по факту выполнения раз в день в 20.00 по мск. первая неделя каждый день после чего один раз в неделю.

кто справиться с этим и покажет результат есть еще много работы такого плана как объявления о товарах магазина сто и тд и тп.

-25р=1объявление