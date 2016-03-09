Требуется собрать информацию и заполнить таблицу

Необходимо собрать нужную информацию с двух ресурсов, и заполнить таблицу согласно озаглавленным ячейкам. От исполнителей требуется внимательность и аккуратность. Каждому исполнителю могу выделить по 1000 позиций, чтобы глаз не "замылился", важна точность ( информацию о 1000 человек) . Стоимость 1 руб. – позиция. Оплата за работу по факту после проверки. Всего мне нужно 3-4 исполнителя еще. Шаблон таблицы для заполнения прилагаю. Оставляйте контакты