Требуется собрать информацию о 10 платежных системах

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.=====Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.Информация заносится в обычную таблицу Excel.Телефонные разговоры оплачиваются.Оплата почасовая - 80 рублей в час.Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров