Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.=====Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.Информация заносится в обычную таблицу Excel.Телефонные разговоры оплачиваются.Оплата почасовая - 80 рублей в час.Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!