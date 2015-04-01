Требуется заполнение сайта из EXCEL

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок233 просмотра

Требуется заполнение сайта из EXCEL файла через административную самописную CMS (сложностей не возникнет с пониманием)

Из EXCEL файла берется артикул, название, цена... Далее с сайта производителя берется картинка и описание и все это добавляется в определенную категорию...

Жду Ваших расценок за позицию.

Сайт который нужно заполнить http://premierzhuk.ru/

Сайт с которого берется фотография и описание - http://www.aquanet.ru/

Пример EXCEL файла приложил.

13 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Elvira2000
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Elvira2000
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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