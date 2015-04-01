Требуется заполнение сайта из EXCEL файла через административную самописную CMS (сложностей не возникнет с пониманием)

Из EXCEL файла берется артикул, название, цена... Далее с сайта производителя берется картинка и описание и все это добавляется в определенную категорию...

Жду Ваших расценок за позицию.

Сайт который нужно заполнить http://premierzhuk.ru/

Сайт с которого берется фотография и описание - http://www.aquanet.ru/

Пример EXCEL файла приложил.