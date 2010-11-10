Требуются контент-манеджеры

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Требуются контент-менеджеры для наполнения интернет-магазинов товарами из каталогов производителей (картинка, описание, цена, расставление категорий).

Жду от Вас предложений со сроками и ценами за одну позицию товара.

13 лет назад
Irina_Abramova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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