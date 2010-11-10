Требуются контент-манеджеры

Добрый вечер. Требуется человек, который будет наполнять интернет-магазин товарами (общий объем около 10 000). Простой копи-пейст. Нужно будет делать лишь несколько действий: 1. Выбрать категорию в каталоге 2. Артикул, наименование 3. Добавить несколько фото 4. Описание В день нужно добавлять около 500 ...