Требуются контент-манеджеры

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Требуются контент-менеджеры для наполнения интернет-магазинов товарами из каталогов производителей (картинка, описание, цена, расставление категорий).
Жду от Вас предложений со сроками и ценами за одну позицию товара.
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