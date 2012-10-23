Требуются контент-менеджеры

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок464 просмотра

Требуются контент-менеджеры для следующей работы:

Добавление отелей на сайт по заданной расширенной форме http://hotels.turizm.ru/hotellier/

В форме необходимо делать рерайт всех описаний (описания небольшие), добавлять фотографию (поиск в Интернете).

Грамотность.

Цена работы - 60 рублей за одну позицию.

13 лет назад
turizm1001
Ольга 
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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