Требуются Контент-менеджеры на постоянную основу

Спектр обязанностей:

1. Составление базовой структуры сайта и поиск тем для статей

2. Составление структуры статьи и отправка копирайтеру

3. Прием и проверка статей от копирайтера

4. Оптимизация и публикация статьи

По каждому пункту предоставляются инструкции. Бюджет на копирайтинг идет отдельной статьей. Работаем с движком Wordpress.

Оплата полностью сдельная: 150р и более за оформленную статью. Расчет каждую неделю на Вебмани, при условии выполнения минимального объема работы (20 статей), в ином случае путем суммирования переносится на следующую неделю.

Требования:

1. Грамотный русский язык

2. Умение работать с информацией

3. Внимательность к деталям

4. Желание и стремление зарабатывать

В заявке оставляйте резюме, рассказ о себе, опыт работы в подобной сфере... Это будет большим плюсом при выборе работника.