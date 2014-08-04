Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта (асаны йоги). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео, на котором показано как выполнять одну асану йоги, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Добавлять нужно ...
Требуются Контент-менеджеры на постоянную основу
Спектр обязанностей:
1. Составление базовой структуры сайта и поиск тем для статей
2. Составление структуры статьи и отправка копирайтеру
3. Прием и проверка статей от копирайтера
4. Оптимизация и публикация статьи
По каждому пункту предоставляются инструкции. Бюджет на копирайтинг идет отдельной статьей. Работаем с движком Wordpress.
Оплата полностью сдельная: 150р и более за оформленную статью. Расчет каждую неделю на Вебмани, при условии выполнения минимального объема работы (20 статей), в ином случае путем суммирования переносится на следующую неделю.
Требования:
1. Грамотный русский язык
2. Умение работать с информацией
3. Внимательность к деталям
4. Желание и стремление зарабатывать
В заявке оставляйте резюме, рассказ о себе, опыт работы в подобной сфере... Это будет большим плюсом при выборе работника.
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